Conheça a história da segunda bebida mais consumida do mundo, o café

Uma das bebidas mais populares consumidas por bilhões de pessoas diariamente em todo o mundo é o café. No Brasil, esse grão faz parte da cultura nacional há mais de dois séculos, e o país é líder mundial em sua produção e exportação. Em 1727, a história do café no Brasil teve início graças ao oficial militar português Francisco de Melo Palheta, que importou mudas da planta da Guiana Francesa.

As mudas foram cultivadas no Pará, marcando o início da disseminação veloz desse grão pelo país. Durante o século XIX, o café foi o carro-chefe das exportações brasileiras, tornando-se importantíssimo para a economia nacional.

Segundo o Canal Rural, ao longo do século XX, o Brasil manteve seu posto como o principal produtor mundial de café, no entanto, a relevância do grão para a economia do país foi declinando. Isso ocorreu devido a diversos fatores, incluindo a concorrência crescente de outros países produtores e as transformações na estrutura econômica brasileira.

Apesar disso, o café continua a ser um produto importante para o Brasil. O país é responsável por cerca de 30% da produção mundial, e o setor gera milhões de empregos.

