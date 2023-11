O chef Felipe Rodrigues, do Pateo do Palácio, no Palácio Tangará, inovou a boa e velha comida de boteco trazendo uma versão gourmet e bem sofisticada da nossa coxinha. Nessa versão um tanto mais cara, a unidade da mini-coxinha sai a 88 reais.

A massa é feita com batata e o recheio é um clássico: frango e cream cheese. O que muda é o que vai por cima do quitute: aioli, um tempero feito de alho amassado e azeite, e uma pequena porção de caviar.

Outra opção mais em conta de coxinha disponível no restaurante é uma que substitui o caviar por picles e cebola roxa. Nesse caso, uma porção com quatro coxinhas sai por 48 reais.

As coxinhas diferentes não param por aí, o Paladar separou mais seis versões autorais de coxinha que vão te deixar com água na boca.