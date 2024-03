Conheça a origem da Parmegiana e 4 variações do Prato

A parmegiana é um prato encontrado em vários estados do mundo. No entanto, sua origem está na Itália, conforme informações fornecidas pelo TasteAtlas.

Ao longo do tempo, a parmegiana espalhou-se por diversos países, ganhando diferentes versões. Na Itália, existem quatro tipos mais populares, além da receita clássica, que agradam diversos paladares.

A plataforma gastronômica não apenas divulgou os estilos mais comuns, mas também listou suas principais diferenças nas receitas.

É importante ressaltar que o resultado do TasteAtlas é baseado em avaliações de pessoas que não são especialistas em gastronomia, mas que compartilham suas opiniões sobre os pratos. Conheça:

Parmegiana à calabresa

Esta versão, comum da região da Calábria, coloca a saborosa linguiça calabresa como ingrediente principal, podendo ser acompanhada por ovos, molho de tomate, berinjela ou abobrinha, e bastante queijo. De acordo com as avaliações dos usuários, sua nota final foi de 3,7.

Parmegiana à pugliese

Com uma avaliação final de 4,3, a parmegiana ‘alla pugliese’ é da região da Apúlia, outra da Itália. O grande diferencial pode ser a finalização, em que o prato é assado até ficar dourado no topo. Além disso, entre os ingredientes, também está a linguiça cozida, que combina com a berinjela e o queijo.

Parmegiana à siciliana

Tradicionalmente, esta receita é feita com fatias de berinjela fritas ou grelhadas, acompanhadas de queijos, molho de tomate e manjericão. Originária da região sul da Itália, na Sicília, este prato recebeu a nota 4,4.

Parmegiana à napoletana

Originária da Campânia, esta versão é a mais famosa e recebeu a melhor avaliação dos usuários, alcançando a nota 4,5. Azeite, folhas de manjericão e cebola estão entre os temperos que fazem a diferença no paladar, juntamente com os ingredientes berinjela, queijos e tomate.