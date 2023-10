Conheça a padaria artesanal de São Paulo que serve cobiçado doce francês

A Nina Farina abriu as portas no início do mês passado em uma rua sossegada de Santana, na zona norte. A dona do estabelecimento, que não se chama Nina e, sim, Taís Gomes, decidiu começar a vender os pães após o sonho de piloto de avião não dar certo.

Exausta da rotina corporativa, que tirou seu interesse pela aviação, ela mudou de rota e passou a fazer os quitutes. Os destaques para os produtos da padaria ficam com os croissants saborosos e cheios de alvéolos, o canelé de bordeaux, que já é um dos queridinhos da clientela, além do pain au chocolat, que acabou de ganhar um espaço na vitrine.

Ainda entre os folhados ainda estão o de queijo com cogumelos de Paris, e doces, como a de pêssego em calda com creme de confeiteiro. Para saber mais sobre a padaria e suas delícias, leia a matéria completa.

Receitas testadas e aprovadas

