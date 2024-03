Conheça a Zuccardi Valle de Uco, eleita a melhor vinícola do mundo por 3 anos consecutivos

Um dos melhores destinos quando se trata de vinho é a Argentina, com várias vinícolas espalhadas pelo país, o local costuma atrair turistas do mundo todo, inclusive brasileiros que são amantes da bebida.

Apesar de muitos voos partirem diretamente para Buenos Aires, é a cidade de Mendoza que atrai os fãs do vinho. A região abriga as principais vinícolas do país, com paisagens encantam as pessoas em qualquer época do ano. Os vinhos produzidos no local são de excelência, principalmente aqueles feitos com uvas malbec, que são uma marca do país.

Nessa região está localizada a premiada vinícola Zuccardi Valle de Uco, dona do melhor vinhedo do mundo por três anos consecutivos, segundo a World’s Best Vineyards.

Boa parte dos vinhos da Zuccardi são fermentados e envelhecidos em barris de cimento, o que atrai turistas para uma visita. O lugar oferece experiências completas que podem ser realizadas nas visitas guiadas com horários predeterminados. Além do vinhedo, a Zuccardi encanta pela gastronomia com o restaurante Piedra Infinita, que tem diferentes opções de menu com nove passos - os preços são a partir de US$ 150.

