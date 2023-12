Conheça as 3 cervejas brasileiras que ocupam o ranking de melhores do mundo

Na hora em que olhamos uma prateleira de bebidas, podemos nos sentir confusos sobre qual escolher. Por isso, separamos opções para te ajudar que simplesmente foram aprovadas por uma avaliação e entraram entre as melhores do mundo. O grande detalhe é que elas são nacionais.

Um concurso da Bélgica, chamado Brussels Beer Challenge, promoveu a eleição das melhores cervejas do mundo ao provar mais de 1,8 mil bebidas de 37 países. Com isso, os destaques foram para 3 bebidas brasileiras desse tipo, de regiões diferentes do Brasil, conforme informações do portal Globo Rural.

1. Colombina Cold Brew Lager: Produzida em Goiás, foi destaque escolhido pela Associação Brasileira de Cerveja Artesanal (Abracerva), por agradar aos jurados com a infusão a a frio de café;

2. Colorado Aipi Lager: A cerveja Colorado Aipi Lager, de Ribeirão Preto, em São Paulo, foi a mais votada entre as outras opções brasileiras e recebeu quatro medalhas no evento;

3. Pilsen: Essa cerveja de Aparecida de Goiânia (Goiás) foi caracterizada como leve e que traz destaque ao aroma do grão.

Receitas testadas e aprovadas

