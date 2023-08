Conheça as 3 melhores linguiças toscanas do mercado

São Paulo, SP 25/07/2023 PALADAR - Teste Linguiças - 5 chefs avaliam 10 marcas de Linguiça Toscana vendidas em mercados populares para o público paulistano em teste cego realizado no Jais Handmade, no bairro do Morumbi. Foto: Leo Martins/ESTADAO Foto: LEO MARTINS

Para um bom churrasco, nada como uma linguiça toscana de qualidade. O alimento é um dos favoritos por ter uma fácil produção, já que não precisa de temperos elaborados, e agrada a todos os paladares. Além disso, possui um valor mais acessível. Pensando nisso, o Paladar convidou um júri especializado avaliou 10 marcas de linguiça toscana vendidas nas redes de supermercado, que pode ser conferido aqui.

Os jurados que testaram as 10 marcas foram o chef Giovanni de Moraes, Tuca Mezzomo, o cozinheiro Egon Jais, o churrasqueiro Rafael Soares e a produtora culinária Tatu Damberg. E juntos, eles votaram para as três melhores linguiças do mercado, que são: