Conheça as celebridades que possuem suas próprias marcas de bebidas

O mercado de tequila está experimentando um crescimento notável, impulsionado não apenas pelas marcas estabelecidas como José Cuervo, Don Julio e Patron, mas também pelas entrada de celebridades que estão investindo na indústria.

Entre essas personalidades, segundo a Forbes Under 30 Summit destacam-se nomes como The Rock, LeBron James, Bryan Cranston, Aaron Paul, Eva Longoria e Carlos Santana, todos lançando suas próprias marcas de tequila.

A modelo, influencer e empresária Kylie Jenner está entre as celebridades que estão capitalizando nesse mercado em expansão. No entanto, ela está longe de ser a única, e o sucesso de empreendimentos como o de George Clooney que vendeu a Casamigos, sua marca de tequila fundada em 2013, para a Diageo por impressionantes US$ 1 bilhão.

Em 2020 o ator The Rock, também lançou a sua marca de tequila, a Teremana. A qual Em abril, anunciou que suas vendas anuais ultrapassaram 1 milhão de caixas, um salto significativo em relação às 600 mil do ano anterior.

A competição no mercado de tequila está se intensificando, e com um cenário cada vez mais competitivo, a pergunta que fica é: quem será a próxima celebridade a entrar no mundo da tequila e deixar sua marca?

PUBLICIDADE

Receitas testadas e aprovadas

O Paladar tem várias receitas testadas e aprovadas que podem ser replicadas em casa. Confira opções de pratos, drinques e sobremesas aqui.