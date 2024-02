A capital portenha está repleta de opções gastronômicas, entre elas, as casas de parrilla, sanduíches, milanesas, cafés, e muitas outras. A imigração italiana tornou típicas do cardápio da região mais receitas como as pastas das cantinas italianas e uma das maiores paixões da Argentina: as pizzas.

A enciclopédia gastronômica TasteAtlas, que produz rankings baseados nas avaliações de usuários do site, elencou os melhores restaurantes da região. A inclusão das casas na lista se deu pela recorrência em recomendações de sites gastronômicos mundo afora, também acrescentando restaurantes presentes em rankings como o 50 Best ou os que passassem a marca dos 50 e 100 anos de funcionamento.

Entre os restaurantes presentes no ranking, duas das mais famosas pizzarias da cidade marcam presença.

Güerrín

Interior da pizzaria Güerrín Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

A Güerrín opera há 92 anos na região central de Buenos Aires, na região da vibrante Avenida Corrientes, que dá de cara com o Obelisco, cartão postal da cidade. Com letreiros em neon na fachada e no interior, e uma paleta de cores puxada para o vermelho, e decorações de camisas de futebol, o ambiente da Güerrín abriga opções de pizza que vão das mais clássicas às versões autorais da casa.

Entre as principais saídas da casa está a fugazzeta (por volta de R$ 86 reais a grande e R$ 72 a pequena), recheada com queijo e coberta por fatias bem finas de cebola tostada no forno.

Serviço: Pizzeria Güerrín. Endereço. Avenida Corrientes 1368, C1043 - Buenos Aires, Argentina. Horário de funcionamento: domingo à quinta-feira das 11h à 01h, sextas e sábados das 11h às 2h. Telefone: +54 11 4371-8141. Instagram: @pizzeriaguerrin.

El Cuartito

Pizzaria El Cuartito Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Cinco quarteirões separam a Güerrín da El Cuartito. As semelhanças não se restringem à proximidade geográfica: a El Cuartito foi fundada dois anos após a vizinha, e o estilo da fachada e decoração são similares, com os letreiros externos verticais em luz neon e os quadros que celebram o esporte. Esse último aspecto, no entanto, é mais forte na El Cuartito, que, por sinal,tem a sua história conectada com Maradona e outros craques argentinos.

Além da fugazzeta (cerca de R$ 80 a inteira e R$ 10 o pedaço), a pizzaria oferece outros sabores clássicos, empanadas e sobremesas típicas da argentina, como o flan com creme e doce de leite (cerca de R$ 23).

Flan da El Cuartito Foto: Luigi Di Fiore/Estadão

Serviço: El Cuartito. Endereço: Talcahuano 937, C1001, Buenos Aires, Argentina. Horário de funcionamento: de terça a domingo, das 12h30 à 01h. Telefone: +55 11 4816-4331. Instagram: @cuartito_paginaoficial.