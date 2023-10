Conheça as melhores padarias da Zona Leste de São Paulo

Padarias são estabelecimentos essenciais na cidade de São Paulo, seja por oferecer o clássico pão francês que faz parte da alimentação diária da maioria dos brasileiros, ou por oferecer outras iguarias deliciosas da panificação, bem como almoços, lanches e jantares. Isso tanto é verdade que, atualmente, existem mais de 6 mil padarias reconhecidas pela organização do representante do segmento de confeitaria e panificação de SP, a Sampapão.

Tamanha importância é reconhecida anualmente pelo Padocaria, que avalia e premia as melhores de cada região paulista. Na última segunda-feira (23), a edição de 2023 divulgou as padarias concorrentes para a segunda fase. Conheça as cinco representantes da Zona Leste:

Big Pão Express

Aberta 24 horas por dia, oferecendo refeições grandes para todos os momentos, a Big Pão Express fica na Avenida Líder, n° 1761, na Cidade Líder.

PUBLICIDADE

Casa Nápoles

A casa oferece iguarias como calzones, massas, sobremesas e petiscos em geral, bebidas achocolatadas, entre outras delícias. Fica estabelecida na Rua Acuruí, n° 572.

Cepam

Eleita a melhor padaria da América Latina, a Cepam tem mais de 50 anos de história e fica na Rua Ibitirama, n° 1409.

PUBLICIDADE

Nova Yara

Sopas, pães, doces, bebidas, bolos, salgados e pizzas são algumas das iguarias encontradas na casa que funciona 24 horas por dia durante seis dias por semana. O estabelecimento fica na rua Capitão João Cesário, n° 98, na Penha.

Vera Cruz

PUBLICIDADE

Com um extenso cardápio de confeitaria, panificação, opções de almoço e bebidas, a Vera Cruz fica na Avenida Celso Garcia, n° 3784, no Tatuapé.

Receitas testadas e aprovadas

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.