Conheça as melhores padarias da Zona Norte de São Paulo

Padarias são estabelecimentos essenciais em São Paulo, e isso tanto é verdade que, atualmente, existem mais de 6 mil padarias em funcionamento na cidade.

Tamanha importância é reconhecida anualmente pelo Padocaria SP, que avalia e premia as melhores de cada região. Na última segunda-feira (23), a edição de 2023 divulgou as padarias concorrentes para a segunda fase. Conheça as cinco representantes da Zona Norte:

Condessa

Localizada no bairro de Santana, a Padaria Condessa tem uma longa história de tradição na região. Para conhecê-la, basta se dirigir à rua Conselheiro Saraiva, n° 696.

Estado Luso

Aberta desde 1965, a Estado Luso já ganhou duas edições seguidas da Padocaria por oferecer o melhor pão de São Paulo. A casa fica na Avenida Águas de São Pedro, n° 298, na Vila Pauliceia.

Florestal

Na ativa desde 1977, a Padaria Florestal conta com receitas exclusivas de sobremesas, refeições principais, lanches, salgados e outras opções. O estabelecimento fica na rua Maria Amália Lopes Azevedo, n° 611, no Tremembé.

Líder

Localizada na rua Paulo Avelar, nº 916, na Vila Dom Pedro II, a padaria Líder está na final do Padocaria pela segunda vez consecutiva por oferecer produtos de qualidade excelente.

Saint Tropez

Com pães artesanais e doces sofisticados, a confeitaria Saint Tropez é uma excelente representante da região norte. Fica estabelecida na rua Piracema, n° 211, no bairro Santa Terezinha.

Receitas testadas e aprovadas

