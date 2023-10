Conheça as melhores padarias da Zona Oeste de São Paulo

Atualmente, existem mais de 6 mil padarias reconhecidas pela organização do representante do segmento de confeitaria e panificação de SP, a Sampapão. Tamanha importância é reconhecida anualmente pelo Padocaria, responsável por avaliar e premiar as melhores de cada região paulista. Na última segunda-feira (23), a edição de 2023 divulgou as padarias concorrentes para a segunda fase. Veja as cinco representantes da Zona Oeste:

CPL

Em funcionamento desde 1974, a Padaria CPL oferece lanches, almoços, conta com uma adega e, claro, tem opções de sobra para café da manhã. Fica localizada na rua João Moura, n° 559, em Pinheiros.

Estrela do Butantã

Com quase 60 anos de história no bairro do Butantã, a Panificadora Estrela do Butantã funciona na Avenida Vital Brasil, n° 534.

Merci

Trazendo o conceito artesanal para o ramo da panificação, a Merci existe há 10 anos e fica na rua Tito, n° 492.

Villa Grano

Oferecendo comida para todas as horas, a Villa Grano conta com pratos como pães, bolos, doces, cafés, frios e opções para almoço. Fica na rua Wizard, n° 500, na Vila Madalena.

Villa Real

Com doces frescos, pães e salgados quentinhos, a Casa de Pães Villa Real fica na Praça dos Inconfidentes, n° 21, na Água Branca.

