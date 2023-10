Conheça as melhores padarias do centro de São Paulo

Estima-se que, somente na cidade de São Paulo, existam mais de 6 mil padarias funcionando a todo vapor pela manhã, tarde e noite, alimentando transeuntes de todos os cantos da metrópole. Algumas, aliás, têm décadas de tradição, e tamanha importância merece reconhecimento.

Para isso existem edições anuais do Padocaria SP, responsável por avaliar e premiar as melhores de cada região paulista. Na última segunda-feira (23), a edição de 2023 divulgou as padarias concorrentes para a segunda fase. Conheça as cinco representantes da região central:

Bella Paulista

Aberta 24 horas por dia, a padaria localizada na rua Haddock Lobo, n° 354, no bairro Cerqueira César, tem inúmeras opções de drinques, pizzas, lanches, petiscos, sobremesas, cestas para presentear, entre outros itens que podem ser adquiridos via delivery ou no próprio estabelecimento.

Campos Elíseos

A Padaria Campos Elíseos mantem tradições desde 1972, ano em que foi fundada, e trabalha com refeições, sopas, panificação, confeitaria, pizzas e lanches, com opções de retirada no local ou serviço de delivery. Fica na Alameda Barão de Limeira, n° 872, no bairro Campos Elíseos.

Cascatinha

A cascatinha possui opções muito saborosas de bolos, doces, pães, refeições e bebidas em geral. Fica no bairro Santa Efigênia, na rua General Couto de Magalhães, n° 172.

Palmeiras

A Padaria e Confeitaria Palmeiras tem nada menos do que 98 anos de história, e seu legado é mantido pela tradição em qualidade. Fica na Praça Marechal Deodoro, n° 268, no bairro Santa Cecília.

San Remo

Em atividade há mais de 40 anos, a San Remo possui um excelente trabalho com confeitaria, panificação e pizzaria, e também opera em eventos. O estabelecimento fica no bairro do Bom Retiron, na rua Prates, n° 627.

