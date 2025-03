Conheça as melhores salsichas da Europa, segundo o TasteAtlas

Salsichas e linguiças são ingredientes populares na gastronomia e estão presentes em pratos clássicos como hot dog e churrasco. Com versões variadas ao redor do mundo, esses embutidos se destacam especialmente na Europa Central, onde a diversidade de sabores, ingredientes e técnicas de preparo é marcante.

Com tantas opções, a plataforma TasteAtlas reuniu avaliações de usuários para eleger as melhores salsichas da região. O ranking lista as versões mais bem avaliadas e destaca os três primeiros colocados. Confira:

Ranking

As três primeiras posições foram dominadas por salsichas da Alemanha e da Polônia. Em terceiro lugar, aparece a Bratwurst, de Nuremberg, feita com carne de porco moída e temperada com pimenta preta, manjerona e pimenta-da-Jamaica. Antigamente, era um alimento essencial para os alemães enfrentarem os invernos rigorosos, mas hoje é considerada um produto de alta qualidade.

A Kiełbasa wędzona, tradicional salsicha polonesa, ficou em segundo lugar. Produzida com carne de porco moída e curada antes de ser temperada com pimenta, alho e manjerona, ela passa por um processo de defumação a frio por um dia e meio. Em 1964, o governo polonês introduziu uma versão que mistura 80% de carne de porco e 20% de carne bovina. Seu preparo clássico inclui assados, grelhados ou sopas típicas do país.

PUBLICIDADE

O primeiro lugar ficou com a Nürnberger Bratwürste, outra salsicha originária de Nuremberg. Pequena e fina, ela é feita com carne de porco temperada com manjerona, sal, pimenta e, ocasionalmente, gengibre. A manjerona é responsável pelo sabor marcante desse embutido. Veja o ranking completo.

Linguiças espetadas em um garfo de churrasco Foto: Igor Normann - stock.adobe.com/Adobe stock





Top 10

Bratwürste de Nuremberg - Nuremberg, Alemanha Kiełbasa wędzona - Polônia Bratwurst - Nuremberg, Alemanha Thüringer Rostbratwurst - Turíngia, Alemanha Linguiça de Regensburg - Regensburg, Alemanha Kiełbasa polaca - Polônia Wiejska - Polônia Mettwurst - Alemanha Käsekrainer - Áustria Spišské párky - Spišské Podhradie, Eslováquia

PUBLICIDADE

Como escolher linguiça?

Enquanto as salsichas da Europa Central podem não estar ao alcance, há ótimas opções no Brasil. Para fazer a melhor escolha, é importante conhecer os tipos disponíveis e entender qual combina melhor com cada preparo. Veja a matéria completa aqui.

O que é o TasteAltas

O TasteAtlas é uma plataforma de gastronomia que reúne diferentes pratos do mundo todo. A partir das experiências e opiniões dos usuários, o guia global cria rankings para eleger as melhores versões de cada categoria culinária.