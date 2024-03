Conheça as novidades do Tan Tan, bar brasileiro mais bem colocado na lista de melhores do mundo

No Tan Tan, sob a direção do chef Thiago Bañares, destaca-se um extenso balcão de garrafas que são utilizadas para criar uma variedade de drinques. Entre as criações, Gilberto Amendola destaca o ‘Salty Burn’ e o ‘Mr. Igarashi’ em sua matéria.

O Tan Tan ampliou sua carta de coquetéis e também aplicou mudanças modernas na estética, duas mudanças notáveis.

O ‘Salty Burn’ combina doçura com salinidade de forma equilibrada, incluindo tequila, xarope de goiaba e vermute tinto entre seus ingredientes. Já o martini ‘Mr. Igarashi’ apresenta cajuína, vodca e licor de flor, sendo considerado uma opção muito elegante.

Além disso, o ‘Ilha do Medo’ e o ‘Cavagna’ também foram destacados como opções para degustação. Vale ressaltar que o bar, localizado em Pinheiros (SP), conquistou a 56ª posição na edição de 2023 do World’s 50 Best Bars Awards. Leia o conteúdo completo.