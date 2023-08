Conheça as origens da mostarda, um condimento milenar

Mostarda amarela Foto: Marcelo Barabani/Estadão

A mostarda, um dos símbolos da culinária francesa, é um dos condimentos mais antigos e célebres da história. No Egito Antigo, seus grãos moídos já eram utilizados para temperar receitas, e mais tarde os romanos começaram a misturá-los com mel, pois o contato com líquidos liberava um sabor complexo.

O molho de mostarda como conhecemos hoje teve sua versão semelhante na Idade Média, período em que era de costume misturar grãos moídos com mosto de uva, dando origem ao nome “mostarda”, que significa mosto ardente.

Os três tipos de grãos dão vida a incontáveis molhos que acompanham carnes, queijos, legumes e até frutas, emprestando calor aos pratos. Em matéria especial, o Paladar reuniu informações sobre o condimento, as diferença entre eles e sugestões de combinação com outros pratos. Confira aqui.