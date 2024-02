Conheça cervejaria brasileira que foi fundada e é comandada por uma mulher

O texto de Danielle Nagase destaca a cervejaria Dádiva, premiada como a ‘Melhor Cervejaria do Brasil’ pelo Rate Beer em dois anos consecutivos, 2019 e 2020, como uma das protagonistas desse mercado na luta contra os estigmas relacionados ao consumo e à produção da bebida -e de qualidade!-, com mulheres à frente.

O site oficial da marca enfatiza que a fábrica, fundada em 2014 por Luiza Lugli Tolosa, tem como objetivo misturar uma variedade de ingredientes para criar aromas, sabores e experiências sensoriais únicas, representadas pelo símbolo da libélula, que caracteriza a Dádiva.

Explorando as opções disponíveis, os consumidores se deparam com uma variedade de rótulos coloridos e atrativos. É possível apreciar versões lupuladas, leves e refrescantes, assim como complexas e intensas, entre outras.

“Em pleno 2024, sabemos que o meio cervejeiro ainda é visto como predominantemente masculino, mas nós, mulheres, estamos presentes em grande número e temos projetos e produtos incríveis e relevantes para contribuir com o setor. Sem as mulheres neste universo cervejeiro, a roda não giraria”, destaca Luiza.

A marca está prestes a lançar, no mês de março, a iniciativa ‘Criado por elas, Liderado por elas’, que visa dar voz às mulheres que fazem parte desse universo. O projeto reunirá, no Greta Galpão (SP), rótulos de diversas regiões do Brasil para “apoiar, divulgar e inspirar negócios liderados ou fundados por mulheres”, conforme descrito no Instagram sobre o projeto. Leia o conteúdo completo.