Conheça cinco restaurantes imperdíveis em Salvador

Salvador, a capital da Bahia, é um dos destinos mais comuns nas férias de começo de ano e sempre surpreende os turistas pela gastronomia e seus pratos suculentos, com peixes e frutos do mar fresquíssimos, além das caipirinhas, com frutas típicas e de sabores exóticos.

Cada canto da cidade oferece o melhor da culinária local e o Paladar separou cinco restaurantes que são imperdíveis e ótimas pedidas para um almoço ou jantar.

Origem

O Origem, capitaneado pelos chefs Fabricio Lemos e Lisiane Arouca é o único restaurante do nordeste na lista do 50 Melhores Restaurantes do Mundo da revista Restaurant. “Eu Vim da Bahia” é o menu degustação composto por 13 etapas. Entre os pratos de maior destaque estão o Peixe curado com sorbet de guacamole, amendoim e aioli de gengibre; e o Camarão com agnolotti de vatapá, pupunha, licuri espuma de moqueca e gel de umbu.

705

PUBLICIDADE

Na orla de Pituaçu, o 705 é faz parte da gastronomia contemporânea de Salvador. Comando pelo chef, o lugar oferece grelhado misto de frutos do mar com lagosta ou camarão VG, polvo, lula grelhada e peixe do dia.

Casa de Tereza

Tereza Paim é uma das chefs mais conhecidas da Bahia. Seu restaurante fica num casarão antigo no bairro do Rio Vermelho, com pratos divididos entre frutos mar, da terra e especiais criados pela chef. Os clássicos com frutos do mar se sobressaem com o Sinfonia do mar ou a Moqueca Trilogia do Mar, que leva peixe, camarões e lagosta.

Preta

Localizado na Ilha dos Frades, na Baía de Todos os Santos, esse restaurante fornece uma espécie de passeio. Isso porque para chegar ao lugar é preciso pegar um barco e fazer uma travessia de 50 minutos, mas vale o esforço. O Preta é comandado pela chef Angeluce Figueiredo. Na cozinha, as estrelas são os frutos do mar batizados com nomes dos nativos da ilha.

PUBLICIDADE

Dona Mariquita

Também no Rio Vermelho, o Dona Mariquita é comandado pela chef Leila Carreiro e serve o que se chama de Cozinha Patrimonial da Bahia, que resgata a culinária típica do recôncavo, mesclando influência indígenas, africanas e sertanejas.

Para saber mais detalhes sobre os restaurantes, como endereço e preço do menu, leia a matéria completa.