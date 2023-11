Conheça diferentes sorveterias autorais espalhadas pela cidade de São Paulo

Altas temperaturas tem sido registradas em todo o território nacional, marcando as últimas semanas antes de entrarmos oficialmente no verão. E nesse calor excessivo, também influenciado pela eminente mudança climática, todas as formas de se refrescar são bem-vindas, certo?!

Se você é um fã de sobremesas, o sorvete pode ser um grande aliado nessa empreitada. Delicioso e gelado, o doce tem sua origem na China Antiga e se popularizou no Brasil em meados de 1800, conquistando os paladares mais diversos desde então e sendo reproduzido em inúmeras versões, cujas bases e matérias primas podem mudar de acordo com os fabricantes.

A cidade de São Paulo, em específico, pode ser considerada um verdadeiro paraíso para quem é apaixonado por sorvete. Pelos bairros da metrópole é possível encontrar muitas sorveterias com menus para todos os gostos e necessidades, seja para aqueles que têm preferência por gelatos italianos, para os que não consomem produtos de origem animal e até para os mais ousados, que podem escolher sabores nada clássicos e fora da curva.

Matheus Mans e Cíntia Oliveira elaboraram o ‘Guia de sorveterias: lugares para tomar bons sorvetes em São Paulo’, com vastas indicações de diversas categorias, que pode ser acessado aqui.

Receitas testadas e aprovadas

PUBLICIDADE

Aprimore suas habilidades na cozinha através das receitas exclusivas do Paladar. Em nosso caderno estão registradas instruções de diversos preparos, como sobremesas, jantares, almoços, bebidas, lanches, petiscos e muito mais! Confira aqui.