Conheça duas comidas típicas do Norte do Brasil que você precisa experimentar

Que o Brasil possui uma diversificada lista de pratos tradicionais, não é novidade para ninguém. Com influências africanas, indígenas, europeias e asiáticas, aumentam o potencial gastronômico do país.

A National Geographic mostrou um pouco mais sobre a culinária no Norte do país, uma região com forte influência de povos originários, conhecida por abrigar a maior parte da floresta amazônica. Confira duas comidas típicas da região:

Maniçoba

Maniçoba é um prato feito com uma planta que pode se tornar venenosa Foto: Divulgação

O prato é feito com uma planta que pode se tornar venenosa e é conhecido por ser servido nas comemorações religiosas. Nos ingredientes estão a folha da planta de mandioca, carne bovina e suína, folha de louro e pimenta do reino.

Se engana quem pensa que é um prato de preparo rápido. A folha da mandioca precisa ser cozida uma semana antes de ser acrescida à maniçoba. Esse tempo é ideal para que se retire o ácido cianídrico, que possui o efeito venenoso.

Compota de abiu

Você já ouviu falar na fruta Abiu? Foto: http://www.todafruta.com.br/abiu/

É um doce de uma fruta amazônica e que se come gelado. O abiu é uma fruta bem típica da região amazônica, podendo ser consumida in natura ou em receitas. Na compota de abiu, a fruta é descascada e tem suas sementes tiradas, indo para uma panela de água quente, cravo, canela e açúcar. Após uma hora, o prato vai para geladeira para ser servido gelado.

