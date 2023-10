Conheça o café que pode custar até R$ 1000 o quilo

No Espírito Santo, os cafés especiais têm chamando atenção pela alta qualidade. O Estado é referência na produção de café no Brasil, que se diferencia por vários fatores, desde a preparação do solo ao produto final.

O Espírito Santo é o segundo maior produtor de café do Brasil e fica atrás apenas de Minas Gerais. E o que vem ganhando destaque são os cafés especiais e gourmet, cujo diferencial está na sua produção, do plantio à colheita e da torra à preparação. Esses processos dão toque especial bebida. As informações são da Folha Vitória.

“Um café é especial por conta de toda a construção do processo, desde manejo do solo, escolha da planta que será usada naquele solo... Os cafés especiais seguem regimentos e protocolos para serem caracterizados como bebida de qualidade”, explicou o especialista em café, Waschington Mageski à TV Vitória.

Receitas testadas e aprovadas

