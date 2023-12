A procura por panetones diferentes cresce a cada ano, movimentando lojas e empresas a inovarem cada vez mais no sabor. Com a Cenoradas não foi diferente. Conhecida como a primeira loja do mundo especializada em bolo de cenoura, a Cenoradas criou uma receita única que inova o clássico natalino de uma forma muito criativa.

Apelidado de Cenottone, o produto combina o sabor do bolo de cenoura com o querido brigadeiro brasileiro. Além disso, são oferecidas duas opções de cobertura: craquelada e chocolate.

A novidade está disponível em duas opções de tamanho: 630g (R$ 65,90) e 1,3kg (R$ 119,90).

Serviço

@cenoradas

WhatsApp (11) 97633-3843

Rua Arthur de Azevedo, 1597, Pinheiros

Rua Tabapuã, 82, Itaim Bibi

Rua Gregório Serrão, 343, Vila Mariana