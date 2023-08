Meherwan Irani; conheça o chef que mudou a comida indiana na América Foto: Imagem: reprodução do instagram @meherwanirani

Em 2009, Meherwan Irani abriu um restaurante indiano de comida de rua, em Asheville, na Carolina do Norte (EUA). Após se mudar da Índia para a América para estudar em sua pós-graduação, ele havia ficado frustrado com os restaurantes que encontrava, e, por isso, decidiu mudar a forma como a comida indiana era representada no continente americano.

No Chai Pani, restaurante do chef, ele ousa nas especiarias e comidas de rua acessíveis do seu local de origem. E como prova do sucesso, o restaurante agora faz parte da cultura gastronômica do local, recebendo até o Prêmio James Beard como Melhor Restaurante. Atualmente, ele participa no Brown in the South, coletivo de chefs que desafia as normas da comida indiana, sulista e americana.

Mas, as ideias do chef ultrapassam o restaurante. Em 2017, ele fundou a empresa de temperos Spicewalla, que vende mais de 250 temperos frescos e com boa qualidade. Além de online, a empresa ganhou seu primeiro pop-up, no centor de Asheville.