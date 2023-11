Conheça o Chinequetone, nova criação de pão natalino

Perto do Natal, Joinville tem uma nova aposta para 2023, o chinequetone, uma mistura de panetone com o tradicional chineque. O pão natalino foi desenvolvido pela chef Catarina Rizzi Rosar para ser o sucesso da cidade nessa época do ano.

Depois de vencer um dos episódios do programa “Que Seja Doce”, do canal GNT, a chef recebeu uma proposta da Secretaria de Cultura de Joinville, em parceria com a Univille para criar a combinação natalina.

Ao NSC Total, Catarina contou que a receita levou uma semana para ficar pronta, entre criação, degustação e aprovação. Para ela, o chinequetone é o que Joinville precisava para apreciar ainda mais o Natal.

“Tem o sabor do Natal de Joinville. Aquela combinação inigualável de panetone com o gostinho do chineque. É especial. Tem que provar para entender” disse a chef ao NSC.

Para conseguir experimentar a receita criada pela chef, basta ir até a Loja Encantada, anexa à Casa do Papai Noel, na Praça da Bandeira, no bairro Centro. A loja ficará aberta até o dia 30 de dezembro e o chinequetone será vendido até esse dia.

Receitas testadas e aprovadas

