Conheça o corte de carne perfeito para fazer bife grelhado

O bife perfeito é o sonho de muitos cozinheiros e alguns métodos de preparo, mas principalmente o tipo de carne, podem fazer alcançar esse objetivo.

O que faz um bife perfeito?

Um bife grelhado excelente apresenta uma complexa camada de texturas e sabores, começando pela crosta escura, seguindo pela carne rosada e maciez equilibrada. Também deve haver uma proporção ideal entre carne e gordura, além de um pouco de sangue. Afinal, sem aqueles suculentos sucos, um bife seria apenas rosbife. Saiba mais sobre como preparar o bife perfeito na matéria completa.

Melhor corte de carne para bife

Para especialistas, um dos melhores cortes para preparar um bife digno é o tri-tip, mais conhecido no Brasil como maminha. Muito popular em Santa Maria, na Califórnia, ele tem forma de meia-lua e pertence à parte inferior do lombo. É fatiado como peito e se come como bife, apresentando um sabor rico e carnudo.

Desafio no preparo

Como todos os cortes grossos, a maminha apresenta desafios no preparo, correndo o risco de queimar no fogo alto e perder a crosta caramelizada em um cozimento mais lento.

Por isso, o ideal é fazer selagem reversa, um método de grelhar que combina a defumação baixa e lenta com a brasa alta das churrasqueiras.

Selagem reversa

Maminha feita com método de selagem reversa Foto: H.LEITNER/HLPhoto/Adobe Stock

Dividido em duas etapas, esse processo é iniciado ao cozinhar o bife lentamente, por 30 minutos ou mais, a 250°. Depois de aquecer o centro da carne, você coloca o bife em uma travessa e aumenta o calor da churrasqueira para uma temperatura de 600°.

Então, carboniza o exterior da carne diretamente sobre o fogo até ficar crepitante, crocante e marrom escuro, trazendo a temperatura interna do bife para 125° (para mal passado) ou 135° (um pouco mal passado).