Conheça o destino favorito dos amantes de carne no Rio de Janeiro

Para os amantes de carne servida de formas variadas, o Malta Beef Club é o restaurante mais adequado do Rio de Janeiro, principalmente ao ser considerado um dos melhores do estado com essa especialidade.

A localidade no Leblon ou no Jardim Botânico traz um design convidativo ao cliente, por ser moderna e ter espaço para comer tanto no lado de dentro quanto de fora, mais ao ar livre. Em relação ao preparo, dá para contar com técnicas e porções.

Isso porque o cardápio contém entradas que podem variar até R$ 70, como o Steak Tartare (R$ 68), que acompanha fritas ou salada, e logo aparecem as opções de porções, que vão desde croquetes de costela com geleia de pimenta (R$ 38), até linguiça toscana em meia quantia (R$ 28).

Há opções de sanduíches, a exemplo o Malta Burguer (R$ 60), mas Marcelo Malta, dono do restaurante e churrasqueiro, se destaca mesmo pela diversidade de carnes de primeira com acompanhamentos, como o Assado de Tira (R$ 180) ou o Filé Mignon (R$ 220), que valem para toda a família.

Dá para pedir também bebidas que vão trazer refrescância para os alimentos, a exemplo o Motijo (R$ 30), um suco de limão com especiarias, ou o Negroni (R$ 40), um gin, assim como a diversidade de vinhos, doses, malta drinks e demais.

Depois da barriguinha quase cheia, dá para se servir com doces que custam até R$ 50 e oferecem tortas, brownies ou pudim, mas todos com sabores fora do comum. Se interessou? Acesse o cardápio completo do Malta Beef Club clicando aqui.

