Conheça o Manduque Massas, um dos mais novos restaurantes de comida italiana de São Paulo

Se pratos de origem italiana agradam seu paladar, com certeza São Paulo é o lugar certo para você. As atividades gastronômicas da cidade têm grande influência da Itália devido ao grande fluxo migratório que ocorreu entre os séculos XIX e XX, e atualmente existem muitos restaurantes tradicionais espalhados pela região.

Entre eles está o novíssimo Manduque Massas e Maçãs, que fica dentro do mercado de Pinheiros. Embora pequeno, o menu assinado por Mari Adania e Fabio Shinbo guarda opções muito saborosas por preços mais acessíveis, como Linguine Pomodoro (R$ 45), Gnocchi com Fonduta de Parmesão (R$ 45) e Ravioli ao Limone recheado com mussarela de búfala e raspa de limão siciliano (R$ 48).

Para conhecer outras trattorias ao redor da capital paulistana, confira a matéria ‘5 trattorias em São Paulo que você precisa conhecer’, por Felipe de Paula.

Serviço: R. Pedro Cristi, 89, Box 6 e 7 – Pinheiros – Telefone: (11) 99534-2473 | Segunda a sábado das 11h às 18h | @manduque.massas

