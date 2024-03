Conheça o melhor azeite nacional produzido em São Paulo

A convite do Paladar, os azeitólogos Paula Brauen, Ana Beloto e Sandro Marques se reuniram para testar amostras de 6 das principais marcas de azeite nacional à venda no mercado.

A avaliação faz parte de uma série de testes que leva o nome Paladar Testou, onde especialistas formam um júri para medir a qualidade dos produtos alimentícios que fazem parte da dispensa e da geladeira de boa parte dos brasileiros.

Para o teste da vez, os critérios levados em consideração foram frescor, picância, aroma e nível de amargor, e as considerações dos jurados acerca de cada produto foram organizadas em uma lista classificatória, cujo primeiro lugar foi ocupado pelo selo Sabiá.

A marca famosa produz azeites nas fazendas situadas em Santo Antônio do Pinhal, em São Paulo, e também em Encruzilhada do Sul, no Rio Grande do Sul. Seu produto foi eleito o campeão da edição por apresentar um aroma agradável de amêndoas, picância leve, muito frescor e um sabor que o torna perfeito para acompanhar pratos bem temperados.

O ranking completo resultante do teste pode ser conferido na matéria ‘Qual é o melhor azeite brasileiro?’, por Chris Campos, disponível aqui.