Conheça o Nosso, restaurante da chef brasileira que está em projeto do Museu do Louvre

No início de dezembro foi anunciada pelo Museum Paris um novo projeto para um restaurante localizado dentro do museu mais visitado do mundo, o Louvre, na França. A iniciativa encabeçada pelo chef multiestrelado Alain Ducasse conta com a participação de seis renomados profissionais da cozinha francesa, e entre eles está a notável chef franco-brasilieira Alessandra Montagne.

Nascida no Rio de Janeiro e criada em Minas Gerais, Montagne vive na França há pouco mais de 20 anos e foi por lá que, cozinhando para amigos, descobriu sua vocação. Fez curso de cozinha e confeitaria, depois passou a tocar seus próprios negócios. Um deles é o restaurante Nosso, estabelecido em Paris.

A casa, cuja cozinha é moderna e inventiva, trabalha apenas com menu degustação de quatro etapas para o almoço. Já para o jantar, é possível escolher o menu com cinco ou com sete etapas. Os preços variam entre 86 e 191 euros por pessoa (isto é, entre R$ 456,97 e R$ 1014,91, de acordo com a cotação atual). Saiba mais aqui.

Receitas testadas e aprovadas

