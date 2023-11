Conheça o novo gin português que promete revolucionar o inverno

Gin com cara de inverno é a nova aposta da marca portuguesa Benefício em parceria com a Marvão Sustentável e várias empresas do município, segundo o site Versa.

O novo gin traz o aroma das castanhas provenientes de castanheiros centenários da variedade Martaínha, o que permite a sensação de tempos mais frios, apesar de a bebida ser habitualmente servida em um copo cheio de gelo.

A partir de 14 de novembro, o Gin de Castanha DOP de Marvão estará disponíveis em lojas do país. Cada garrafa do gin de castanha custa certa de €36.

