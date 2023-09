Conheça o Picchi, um dos restaurantes contemplados com estrela Michelin

Um dos avaliadores gastronômicos mais renomados do planeta, o Guia Michelin teve sua última passagem no Brasil no ano de 2020 e contemplou alguns restaurantes com duas estrelas, entre eles o Oteque, o Ryo Gastronomia o Oro e o D.O.M., do chef Alex Atala.

Já na categoria de uma estrela, um dos restaurantes que receberam a honraria foi o Picchi, que está sob o comando do chef Pier Paolo Picchi. Localizado em São Paulo, na Oscar Freire, a casa de culinária italiana oferece almoços e jantares em um extenso menu, que inclui opções à la carte e degustação (que pode ter entre 6 a 15 etapas, dependendo da especificação).

Sobre o reconhecimento do Guia, em entrevista ao jornal O Tempo, Paolo afirmou: “Ter uma estrela Michelin, e ter o guia reconhecendo restaurantes no país é bom para todo mundo, para o turismo no geral. Traz bastante turista para as cidades, e fomenta todo um ecossistema. Para a gente ter esse reconhecimento, nos ajuda a ampliar a voz do nosso trabalho para além das fronteiras do Brasil, e coloca o país na rota turística gastronômica dos demais países”.

Como um bom restaurante de comida italiana, um dos carros-chefes da casa é a massa, e você pode aprender a fazer uma do zero com a receita exclusiva do chef Picchi fornecida ao Paladar. Confira o passo a passo para fazer uma massa pici aqui.

PUBLICIDADE

Curte gastronomia?

Confira o cardápio de receitas virtual do Paladar com preparações testadas e aprovadas pela equipe.