Conheça o prato vietnamita que salvou família na Califórnia

Conheça o prato vietnamita que salvou uma família Foto: Imagem: reprodução do instagram @banhkhotlady

Os pequenos discos de farinha compostos por leite de coco, açafrão, camarão e carne de porco, conhecidos como Banh Khot, são uma das comidas de rua mais saborosas do Vietnã. E lembram pequenas panquecas, mas com textura mais crocantes. E além de seu incrível sabor, tiraram uma família de Orange County, na Califórnia, da beira do abismo financeiro após perderem todos seus bens.

Segundo o portal Food Beast, em 2020, quando a pandemia estava em seu auge, Tony Dang morava em sua van e seu estúdio de tatuagem precisou ser fechado, assim como o salão de beleza de sua família.

Um dia, Dang sonhou que sua mãe estava servindo Banh Khot, prato preferido dela, para os amigos dele. E foi ai, que ele teve a ideia de vendê-lo em grupos de redes sociais. No primeiro Dia das Mães, eles venderam cerca de 400 a 500 peças. Eles acharam que essa demanda deveria ter sido devido a data comemorativa, mas, na semana seguinte, venderam o dobro.

Depois de uma apresentação no epicentro de Little Saigon, a família conseguiu fazer um quiosque em frente ao shopping, foi o que bastou para reacender o fogo da Banh Khot Lady após ter dado uma pausa indefinida. A receita, agora sob os cuidados da família, passou por alguns ajustes e melhorias e se transformou em um prato pelo qual a comunidade está fazendo fila para saborear.