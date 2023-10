Conheça o restaurante Abaru, que serve pratos executivos por até R$ 55

Popularmente conhecidos como “PFs” ou “Pratos Feitos”, os menus executivos são escolhas excelentes para um almoço substancial, oferecendo uma ótima relação entre qualidade e preço. Vários desses menus incluem entrada, prato principal e sobremesa. Além disso, alguns oferecem opções acessíveis de pratos do cardápio regular do restaurante, mantendo a mesma qualidade.

No Abaru, o menu executivo, está disponível por apenas R$ 55,00, oferece uma experiência gastronômica completa. Além do prato principal, você pode desfrutar de deliciosas entradas e sobremesas do dia, tudo por um preço acessível. Uma das opções irresistíveis são as “panelinhas”, destacando-se o fusilli com ragu de linguiça, uma verdadeira explosão de sabores que vai encantar seu paladar.

Receitas testadas e aprovadas

