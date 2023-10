Conheça o restaurante Cepa, que serve pratos executivos por até R$ 59 

Conhecidos popularmente como “PFs” ou “Pratos Feitos”, os menus executivos representam ótimas escolhas para um almoço mais substancial e com excelente relação entre qualidade e preço. Muitos desses menus incluem entrada, prato principal e sobremesa, enquanto outros oferecem opções mais acessíveis de pratos já disponíveis no cardápio do restaurante, mantendo a qualidade.

Mas, para quem deseja uma refeição saborosa, o restaurante Cepa, que de quarta a sexta-feira, durante o horário do almoço, oferece seus pratos executivos por R$59,00.

Na quarta-feira, a entrada consiste em brócolis grelhados, fumet de peixe e farofa de pão, seguida por um delicioso Spaghetti à Carbonara como prato principal.

Às quintas-feiras, a opção de entrada inclui folhas orgânicas, tonnato e croûtons, enquanto o prato principal é canjiquinha, bochecha bovina braseada e gremolata.

Na sexta-feira, a refeição começa com um pastel de palmito, seguido por arroz de bacalhau, tapenade de azeitonas pretas, cebola roxa e óleo de coentro.

Para saber mais restaurantes que servem bons pratos por um preço acessível, confira a matéria completa preparada pelo Paladar. Basta clicar aqui!

