Conheça o restaurante Modern Mamma Osteria, uma das trattorias em São Paulo que você precisa visitar

São Paulo é uma da cidade com muitas heranças estrangeiras, e uma delas é a italiana, que se mostra muito latente não apenas em bairros específicos como o Bixiga, mas por meio de diversas trattorias espalhadas pela região.

E um restaurante que merece destaque, aqui, é o Modern Mamma Osteria (MOMA), localizado na Rua Manuel Guedes, n° 160, no bairro do Itaim Bibi. Seu cardápio é pautado na cozinha tradicional italiana e possui massas saborosas, como o Pici com ragu de linguiça, porcini fresco e creme pecorino (R$ 77), o Tagliatelle Negro com lascas de bacalhau, tomate confit, pinole e cebola crocante (R$ 95) e o Fettucine de camarão com alcachofrinha fresca e shitake (R$ 88).

Outros pratos memoráveis da casa são o Polvo tostado no carvão com sauté de grãos e molho de ervas (R$ 130) e a Lasanheta de vitelo servida com creme grana padano e trufas negras (R$ 88), sem esquecer, é claro, da seleta carta de vinhos e drinques de autoria do bartender Ricardo Barrero.

Para conhecer outras trattorias ao redor da capital paulistana, confira a matéria ‘5 trattorias em São Paulo que você precisa conhecer’, por Felipe de Paula.

Serviço: Rua Manuel Guedes, 160 – Itaim Bibi, São Paulo – Telefone: (11) 93083-8387 | Horário de funcionamento: Segunda a quinta, das 12h às 15h e das 18h30 às 23h, sexta das 12h às 16h e das 18h30 às 23h, sábado das 12h às 23h e domingo, das 12 às 21h | @modernmammaosteria

