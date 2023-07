Pequeno pub inglês é reconhecido por almoços servidos aos domingos. Foto: Reprodução | Instagram @thebanktavern

The Bank Tavern, um pub localizado em Bristol, na Inglaterra, tem tempo de espera por uma reserva de, pelo menos, 4 anos. A principal atração do local é o almoço servido aos domingos, conhecido como “sunday lunch”.

No site, o local é descrito como intimista, distante do badalo da cidade e com uma deliciosa cozinha. Além de gastronomia, o local serve cervejas e cidras.

De acordo com o portal NSC Total, para degustar do almoço, é necessário desembolsar R$ 135, o equivalente a 22 libras. Já no menu regular, o prato mais caro é um hambúrguer de 17,95 libras, cerca de R$ 109. As sobremesas ficam em torno de 6 libras, ou seja, em torno de R$ 37.