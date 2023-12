Conheça o Si-chou: restaurante faz uma viagem gastronômica asiática no coração de Ipanema

O Si-chou é um restaurante localizado em Ipanema, no Rio de Janeiro, que ganha destaque pela sua culinária asiática, incluindo principalmente a China, Coréia, Vietnã, Tailândia e Japão, sob a resposabiliade de Elia Schramm, dono de todo o estabelecimento.

Ao chegar no Si-chou, o cliente vai logo se sentir em um pedacinho do Oriente, porque até mesmo o ambiente proporciona referências que trazem o contato estético e cultural dos países citados, com quadros, iluminação e outros riquíssimos detalhes.

O cardápio apresenta uma grande variedade e se inicia com entradas frias, como as ostras frescas (R$ 57), ou as quentes, a exemplo o Edamame (R$ 33), uma vagem de soja finalizada com flor-de-sal. Logo depois, o menu se divide em uma variedade de comidas específicas, a depender das unidades.

Como exemplo, podemos citar os sushis, como o japonês (R$96), ou o ipanema (R$ 135). Nessa mesma linha, há também sashimis de atum (R$ 38) ou polvo (R$ 36), além de outras diversidades. Como pratos principais, tem o pad thai (R$ 82), que são camarões com massa de arroz, ou o pato sichuan, a iguaria laqueada com caramelo (R$ 96).

Para beber, existem drinques autorais com toques orientais, como o gin yuzu (R$ 69), e ainda há espaço para sobremesas, como o tropical ásia (R$ 36), que mistura coco e chocolate branco, ou as frutas da estação (R$ 25), com limão taiti. Dá para conferir o cardápio completo no Instagram do restaurante, clicando aqui.

Ou seja, assim, as vantagens ficam em evidência:

1. Gastronomia: experimentar diferentes alimentos comuns em vários países, mas que não apresentam tanta variedade aqui no Brasil;

2. Cultura: ter contato com diferentes gastronomias, além de poder analisar referências orientais no ambiente;

3. Preço: por ser um restaurante específico de outro país, os preços se encontram equilibrados, a depender do que você pedir;

4. Localidade (extra!): além disso, a localização se encontra em uma das regiões mais conhecidas do Rio.

