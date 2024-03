Conheça o Sublimotion, o restaurante que oferece pratos por quase R$ 12 mil

Situado na paradisíaca ilha de Ibiza, na Espanha, o restaurante Sublimotion tem 10 anos de história e conta com um ambiente com projeções imersivas e shows com efeitos visuais. Além disso, a casa oferece uma culinária sofisticada e, ao mesmo tempo, tradicional, com o objetivo de inserir os visitantes em um novo universo com muita criatividade.

O restaurante, cujo conceito foi elaborado por Paco Roncero em parceria com a empresa Vega Factory, proporciona aos clientes em uma experiência que começa em um lounge futurista - uma área equipada com projetores, alto-falantes e sistemas de iluminação temática - e depois para a sala de jantar.

O cardápio é extenso, variado, sazonal e inovador, com pratos feitos com ingredientes frescos e de alta qualidade. São vinte etapas, servidas ao longo de três horas, por um valor de aproximadamente R$ 11,7 mil por pessoa, conforme aponta a revista PEGN.