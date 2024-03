Conheça o suco que auxilia a combater radicais livres

Consumir frutas e vegetais é primordial para manter um corpo saudável, mas não são todas as pessoas que tem o hábito de comer esses alimentos. Por isso, Sonja Salles, frutommelier da Greenday, preparou uma receita funcional e antioxidante para quem não gosta de comer essas opções.

Para ajudar no combate aos radicais livres

Um espécie de suco, essa receita leva suco 100% integral de maçã, clorofila e chá verde com limão. Essa combinação de suco de maçã integral com clorofila e chá verde oferece, além de vitaminas e minerais, enzimas e aminoácidos, tornando o suco digestivo, funcional e protéico.

A clorofila ajuda no fornecimento de energia, já o chá verde tem ação antioxidante no organismo, combatendo os radicais livres., que em excesso causam envelhecimento precoce, além de problemas de saúde graves, como doenças do coração e certos tipos de câncer.

