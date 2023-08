Conheça o Tatu Bola, o bar e restaurante de comida típica brasileira

Feijoada servida no restaurante Tatu Bola. Foto: Via Instagram/@tatubola.sorocaba

Com foco na culinária nortista e nordestina, o Tatu Bola Bar tem se destacado por servir alguns dos pratos brasileiros reconhecidos entre os 100 melhores do mundo pela TasteAtlas no ano de 2022.

As diversas unidades espalhadas pelo Brasil proporcionam uma imersão em nossa cultura, desde a decoração até os pratos selecionados do menu, que, agora, se alinham ao público e à identidade do ambiente, conforme afirma o gerente Rafael Ribeiro.

Segundo o portal Sabor à Vida, o Tatu Bola prioriza a qualidade dos ingredientes na preparação de seus pratos. O chef Emerson Fernandes, da unidade de Sorocaba, com 16 anos de experiência, assegurou que os alimentos chegam semanalmente e nada é congelado. Sendo assim, os pratos têm apenas ingredientes frescos em sua composição, o que resulta em texturas e sabores únicos.

Entre os pratos, destacam-se o tradicional feijão tropeiro, que serve de duas a três pessoas como acompanhamento, e a picanha bovina preparada na parrilla a carvão. Além disso, a casa oferece 15 opções de caipirinha, fora outras bebidas alcoólicas, e uma das mais famosas é a “Nordestina”, feita com limão rosa e cachaça de jambu.