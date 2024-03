Conheça o Vale do Maipo, região chilena famosa pelas vinícolas

O Chile é conhecido pelos seus famosos vinhos, que inclusive fazem muito sucesso no Brasil. Uma das regiões mais consagradas do país quando se trata de vinho é o Vale do Maipo.

O local fica a cerca de uma hora de viagem de Santiago, sendo uma área vinícola tradicional, conhecida pela produção da uva cabernet sauvignon.

O Vale do Maipo conta com uma lista vasta de vinícolas. Pelos caminho, você encontra diferentes vinícolas-butique, como o Haras de Pirque (haraswines. com), aos pés dos Andes. Ela chama atenção pela beleza natural, mas também pelo prédio em formato de ferradura, que simboliza a paixão dos proprietários por cavalos puro-sangue.

A visita turística ao local dura cerca de 1h30 e começa pela parte mais elevada do prédio até a área de vinificação e pela adega. O ponto alto, porém, é a degustação de três rótulos.

No mesmo roteiro está a viña El Principal, considerada uma das melhores vinícolas da região de Pirque. O passeio começa pelos jardins, com uma taça do vinho branco Kiñe em mãos, e tem os Andes como protagonista. Depois, o visitante é levado até o subsolo, onde está a bodega e a sala de tonéis, onde acontece a degustação.

Durante o verão, o Vale do Maipo ainda conta com uma programação especial dedicada à festa da vindima. Neste ano, em 6 de abril, haverá uma grande celebração, com estandes de vinícolas, música ao vivo e atividades para crianças.

