Conheça o ‘viagra do Himalaia’, fungo mais caro e raro do mundo

Não é novidade que existem certos tipos de mofo e fungo que podem fazer parte da nossa nossa comida, como é o caso de determinados tipos de queijo e cogumelo. E dos cogumelos comestíveis existentes, há um chamado yakasumba, que é muito valioso por ser difícil de encontrar.

De acordo com o BBC News, o fungo só nasce em altitudes de 3 mil a 5 mil metros, na região dos Himalaias - que abrange Nepal, Butão, Tibete e Índia -, devido ao clima frio e chuvoso, e são encontradas poucas unidades durante o período de colheita.

Viagra do Himalaia

O yakasumba é resultado de uma carcaça de larva de mariposa que, ao ser infectada por um parasita, cria um caule que pode ser coletado e consumido de diversas formas.

Por ter propriedades medicinais que atuam no combate à asma e, entre outras doenças, à impotência, e por isso é considerado o ‘viagra do Himalaia’.

Quilo por mais de 100 mil dólares

Além de ser raro, o fungo é encontrado em regiões de difícil acesso e perigosas, que colocam os trabalhadores da colheita em alto risco, como frio extremo e possíveis avalanches quando há chuva. Esse conjunto de coisas que envolvem a extração do yakasumba o tornam um dos alimentos mais caros do mundo, cujo quilo pode custar mais de 100 mil dólares (o que dá mais de R$ 550.000,00, de acordo com a cotação atual).

Escassez

Infelizmente o fungo que já é raro tem ficado cada vez mais difícil de ser encontrado. Trabalhadores da região relatam que há alguns anos era possível encontrar até 100 yakasumbas no solo por dia, mas esse número desceu para a casa dos 20. Isso se deve a fatores como excesso de colheita e as constantes mudanças climáticas decorrentes da ebulição global.