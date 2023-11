Nesta quinta-feira (23/11) o Mont Cristo Wine Bar irá organizar um leilão beneficente de um vinho francês raro. O rótulo Château Angelus já recebeu o reconhecimento como Grand Cru Classé na primeira edição da premiação Saint-Emilion, em 1954.

A safra do vinho utilizado será a de 1978, sendo a garrafa avaliada com lance inicial de 13 mil reais. Os presentes no leilão poderão ter acesso a uma mesa de frios e serviço de buffet, com espumantes e vinhos tintos.

O lucro do leilão será destinado ao IAM (Instituto Arany Marchetti), que realiza projetos voltados para a assistência social, educação e capacitação profissional.

Serviço: Mont Cristo Wine Bar. Data: 23/11. Horário: das 19h às 23h30. Endereço: Rua das Figueiras, 631 – Bairro Jardim – Santo André. Telefone: 11 97223 4028. Há acessibilidade para cadeirantes. Instagra: @montcristowinebar