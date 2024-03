Conheça os 3 melhores sanduíches do mundo, segundo o TasteAtlas

Os sanduíches são um dos pratos mais famosos do mundo e cada país costuma ter a sua versão favorita ou então a mais famosa. O TasteAtlas divulgou recentemente um ranking com os principais sanduíches do mundo em que 24 receitas foram listadas. O Brasil não entrou para o rol.

Em primeiro lugar ficou o Bành mì (pronuncia-se ‘bun mee’), do Vietnã, que consiste em um sanduíche feito com baguete, esse sanduíche leva carne, coentro, pimentão e picles.

Tortas, do México, foi eleito o segundo melhor sanduíche. Diferente do significa torta no Brasil, as tortas mexicanas são lanches tradicionais recheados com ingredientes autênticos.

Para fechar o pódio, o Sanduíche de Peito Texas ficou em terceiro lugar. Originário dos Estados Unidos, esse lanche pode ser considerado mais um conceito do que uma receita, já que são várias coberturas e tipos de pão usados, mas a estrela indiscutível continua sendo o peito defumado.

Como funciona o TasteAtlas?

O TasteAtlas é um guia online interativo dedicado à comida tradicional, bebidas locais e restaurantes autênticos ao redor do mundo. A avaliação no TasteAtlas é feita com base em opiniões e avaliações de usuários, críticos e especialistas em gastronomia, focando na autenticidade, qualidade dos ingredientes e experiência culinária geral para determinar as melhores recomendações gastronômicas globais.