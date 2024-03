Conheça os benefícios da castanha-do-brasil e veja receitas para melhorar sua saúde

A castanha-do-brasil, também conhecida como castanha-do-pará, faz parte do grupo das oleaginosas e tem vários benefícios para a saúde, podendo ajudar a combater radicais livres.

Ela pode ser consumida como um pequeno lanche ao longo do dia, pois possui mecanismos que contribuem para o aumento da sensação de saciedade, aplacando a fome.

Por ser muito rica em um antioxidante, o selênio, pode funcionar como uma guardiã das células, ajudando a prevenir doenças de todos os tipos. O teor do mineral pode variar de acordo com o tipo de solo, mas basta uma ou duas castanhas para atingir as recomendações diárias desse antioxidante.

Receitas com castanha-do-brasil

Crumble de abóbora, coco, castanha-do-Brasil e semente de abóbora

Uma opção doce que pode ser servida como sobremesa ou um lanche durante a tarde. Esse crumble é delicioso e extremamente nutritivo pelos ingredientes que o compões. Veja a receita completa aqui.

Bolo de castanha-do-brasil

Um bolo saboroso, que traz toda a riqueza nacional com a castanha-do-brasil. Esse quitute fica molhadinho e é perfeito acompanhado de baba de moça ou sorvete de coco. Veja a receita completa aqui.

Biscoito de castanha-do-pará com chocolate

Castanha com chocolate é uma ótima combinação. Essa versão de bolacha leva castanha-do-pará na massa e chocolate ao leite na cobertura, sendo ótimo para lanches da tarde. Veja a receita completa aqui.

Para saber mais sobre os benefícios das oleaginosas e da castanha-do-brasil, leia a matéria de Regina Célia Pereira, no Estadão.