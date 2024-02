Conheça os drinques típicos do Chile e aprenda a fazê-los em casa

Conhecido pela qualidade dos vinhos, cuja produção corresponde à maior da América Latina e a sexta melhor em escala global, o Chile é um dos destinos favoritos dos brasileiros na hora de viajar, que somente no ano passado corresponderam a 13% dos turistas somente em 2023, segundo dados do Serviço Nacional de Turismo (Senatur).

Quem tem interesse em conhecer a cultura do local, viajando até o país ou não, pode fazê-lo através dos drinques tradicionais, que trazem uma explosão de sabores, cores e texturas. Muitos são feitos à base de pisco, um destilado de uva muito consumido por lá, e você pode reproduzi-los em casa seguindo as sugestões a seguir:

Pisco Passion

Esse coquetel cujo protagonista é o maracujá leva suco de limão, xarope de açúcar, clara de ovo e, claro, pisco. Aprenda a reproduzir aqui.

Delicioso pisco passion. Foto: Miró Gastronomia

PUBLICIDADE

Pajarito

Para esse coquetel, além da dose de pisco, mistura geleia de physalis, água de flor de laranjeira, pimenta rosa, guaco e outros itens. A receita completa está disponível aqui.

Drinque feito por Fabio D Olivera, do Suri Foto: Rogério Voltan|Divulgação

Luigi Di Fiore, na matéria ‘Chile além do vinho: conheça as bebidas e drinques típicos do país’, aborda também sobre outros drinques e apresenta sugestões para os que planejam comprar as passagens e conhecer o lugar (ou, quem sabe, encontrar seus produtos originais em solo nacional). Leia na íntegra aqui.