Conheça os produtores de café premiados do Paraná e a técnica por trás do sucesso

Consolidado como um dos maiores estados produtores de café do Brasil, o Paraná passou a ser reconhecido pela qualidade do seu produto com o café especial, especialmente na região do Norte Pioneiro.

Em concursos que avaliam a qualidade dos lotes de café, sacas de 30 kg são vendidas em leilões e chegam a ser negociadas por mais de R$ 1,9 mil, além de renderem prêmios aos seus produtores. Para chegar a este valor, os cafeicultores precisam que todos os processos de produção sejam impecáveis, desde o plantio até a torra do grão.

“Esse trabalho começa desde a flor do café, passando pela pulverização e período pós-colheita. São oito meses de cuidado. Quanto mais lentos forem estas etapas, melhor, porque o café passa por um processo de maturação que dá mais sabor ao grão”, explicou o produtor Agnaldo Peres, de Tomazina, que já venceu prêmios regionais com seus cafés especiais, ao Tarobá News.

Sirlene Soares dos Santos Souza, que também é produtora e participa do projeto Mulheres do Café - que busca incentivar o protagonismo feminino na produção familiar - concorda com Peres e diz que as técnicas são importantes e a ajudaram a ser premiada cinco vezes em concursos regionais e nacionais.

Ela ainda destacou que o projeto ao qual faz parte foi primordial para esse sucesso. “Este projeto trouxe muita visibilidade para o nosso sítio. Com as orientações, nós também conseguimos produzir cafés espetaculares”, contou.

