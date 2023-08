Conheça pratos típicos da região Nordeste do Brasil

O Brasil é famoso pela sua vasta diversidade de comidas típicas. A riqueza culinária de cada área tem raízes africanas, nativas, europeias e asiáticas.

A National Geographic destacou aspectos da cozinha do Nordeste brasileiro, uma região renomada por sua deliciosa culinária com traços distintos, que encanta a todos que a conhecem. Veja dois pratos tradicionais dessa área:

Bobó maranhense

O bobó maranhense é uma mistura de camarão e ervas. O crustáceo é refogado com alho, cebola, tomate e pimentão verde, e cozido junto com quiabo, uma planta herbácea chamada major-gomes e vinagreira, uma planta medicinal com muitas vitaminas e minerais. Foto: Felipe Rau|Estadão

Rubacão

Arroz rubacão. Foto: Codo Meletti|Estadão

O prato é composto por feijão-verde, charque, lombo de porco, coentro, pimentão e cebolinha. É muito saboreado em comemorações especiais, como Dia de São João.