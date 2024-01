Alguns dos melhores restaurantes em São Paulo estão na Mooca, bairro histórico e operário de São Paulo que fica na zona Leste da cidade. A região conta com uma variedade incrível de restaurantes, desde a culinária italiana até a árabe. Seja para desfrutar uma tradicional pizza italiana, ou esfihas, kibe e coalhada, a Mooca é o lugar. Confira três lugares que você não pode deixar de conhecer no bairro.

A Pizza da Mooca

Um dos lugares mais tradicionais da região, a Pizza da Mooca serve a autêntica pizza napolitana, com massa artesanal, feita com ingredientes frescos, bastante molho de tomate e recheios diversos assados em forno a lenha. Os sabores vão desde as tradicionais marguerita e calabresa até pizza de carbonara e de cogumelos. É o lugar perfeito para reunir a família e os amigos, com um ambiente aconchegante e funcionários amigáveis.

Onde: R. da Mooca, 1747

Hospedaria

Inspirada nos imigrantes italianos, serve pratos do dia a dia desses estrangeiros que fizeram de São Paulo sua nova casa, como estrogonofe, parmegiana e risoto com creme de abóbora, costelinha de porco, ervilha, legumes orgânicos, fonduta de queijo e ovo mole. O ambiente também não deixa a desejar, semelhante aos galpões tradicionais da Mooca, traz mesas largas e pé direito alto.

Onde: R. Borges de Figueiredo, 82

Esfiha Juventus

O nome é em homenagem ao Clube Atlético Juventus, time de futebol que é vizinho da casa e nasceu na Mooca. Lá, é servida uma das melhores esfihas de São Paulo, com sabores tradicionais de queijo, carne e frango, e algumas opções mais diferentes como alho, carne seca e queijo com aliche. Também servem outros pratos árabes, como coalhada e kibes.

Onde: R. Visconde de Laguna, 152, Mooca. 2796-7414. 10h/23h30.

