A cidade de São Paulo está completando 470 anos de História. Uma verdadeira capital gastronômica, Sampa tem muitas delícias para serem saboreadas, todas distribuídas em seus muitos bairros. O popular bairro japonês da Liberdade conta com diversas opções do melhor da culinária típica, desde a comida de rua até os restaurantes mais sofisticados.

A Feira da Liberdade está localizada no coração do bairro, bem na saída da estação de metrô Japão-Liberdade. De fácil acesso, funciona semanalmente aos finais de semana das 10 às 18 horas. Lá, você encontra temaki, guioza e tempurás. As sobremesas também são atrativas, como o doce de feijão em formato de waffle. Além da comida, há barraquinhas de artesanato para comprar alguns bibelôs e lembrancinhas do passeio. Endereço: Praça da Liberdade, 80, Liberdade. Instagram: @feiradaliberdade.

Já os restaurantes encontram-se amontoados em meio aos prédios, semelhante à realidade no Japão. Quatro opções imperdíveis são: